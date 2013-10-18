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货币新闻 | 2013年 10月 18日 星期五 16:26 BJT

香港股市：收高1.1%，受中国数据及金沙中国涨势提振

路透香港10月18日 - 香港股市周五录得周线上涨，在中国数据及强势澳门博彩业的提振下，港股稳健上涨。此前金沙中国 公布了强劲季度获利。

港股恒生指数 收涨1.1%至23,340.1点，恒生国企指数 上涨0.7%。

两个指数本周分别上涨0.5%和0.6%。

中国国家统计局周五公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长 7.8%，和路透调查预估中值相符；环比增速为2.2%。

澳门博彩商金沙中国公布的第三季经调整过的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)较上年同期激增62%，其股价上涨9%至纪录收盘位.（完）
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