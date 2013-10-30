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货币新闻 | 2013年 10月 30日 星期三 16:16 BJT

香港股市：收高2%，受中资企业业绩良好提振

路透香港10月30日 - 香港股市周三录得逾八周来最佳单日表现，中资能源和公共事业类企业公布良好业绩后的涨势带动大盘上升。

恒生指数 收高2.00%，至23,304.02点。恒生国企指数 攀升2.41%。

这是两个股指连续第三天上扬，此前于上周五收于9月初来最低水准。(完)

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