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货币新闻 | 2013年 11月 6日 星期三 16:26 BJT

香港股市：收盘近持平，中国三中全会前观望气氛浓厚

路透香港11月6日 - 香港股市周三走势困顿，因中国将在周五公布一系列宏观经济数据，且本周中国共产党十八届三中全会将召开，投资者选择在场边观望。

港股恒生指数 收盘近持平，报23,036.9点；恒生国企指数 收低0.7%。(完)
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