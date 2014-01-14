香港股市：恒指小幅收低，长城汽车大跌12%拖累国企指数收跌

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透香港1月14日 - 中资企业在香港上市的H股周二下跌，受长城汽车 大跌12%的打击。此前该公司宣布，由于技术故障，推迟哈弗H8上市时间。
恒生国企指数 收低0.3%，早盘曾下跌逾1%。恒生指数 收低0.4%，报22,791.28点。
交易员称，一些投资者解除恒指空仓和日经指数 多仓后，港股扳回部分跌幅。日本股市日经指数下跌3.1%，创五个月最大单日跌幅。内地股市沪综指则五个交易日内首次上涨。(完)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)