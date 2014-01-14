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货币新闻 | 2014年 1月 14日 星期二 16:16 BJT

香港股市：恒指小幅收低，长城汽车大跌12%拖累国企指数收跌

路透香港1月14日 - 中资企业在香港上市的H股周二下跌，受长城汽车 大跌12%的打击。此前该公司宣布，由于技术故障，推迟哈弗H8上市时间。

恒生国企指数 收低0.3%，早盘曾下跌逾1%。恒生指数 收低0.4%，报22,791.28点。

交易员称，一些投资者解除恒指空仓和日经指数 多仓后，港股扳回部分跌幅。日本股市日经指数下跌3.1%，创五个月最大单日跌幅。内地股市沪综指则五个交易日内首次上涨。(完)
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