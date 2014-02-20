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货币新闻 | 2014年 2月 20日 星期四 16:17 BJT

香港股市：创逾两周最大单日跌幅，腾讯控股跌幅居前

路透香港2月20日 - 香港股市周四创逾两周最大跌幅，中资网络巨头腾讯控股跌幅居前，因担忧Facebook宣布收购即时通讯服务公司WhatsApp后，竞争加剧。

受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。

恒生指数 收跌1.2%至22,394.1点，创2月4日来最大单日跌幅。恒生国企指数 跌0.8%。

腾讯控股 大跌3.1%，其他科技类股亦下挫。联想集团 跌4.5%。

中国石化 跳升9.2%，该公司表明将寻求出售油品销售业务最多30%股权，此举受到投资者欢迎。 (完)
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