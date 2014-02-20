香港股市：创逾两周最大单日跌幅，腾讯控股跌幅居前

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
路透香港2月20日 - 香港股市周四创逾两周最大跌幅，中资网络巨头腾讯控股跌幅居前，因担忧Facebook宣布收购即时通讯服务公司WhatsApp后，竞争加剧。
受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，并创下七个月来最低水准。
恒生指数 收跌1.2%至22,394.1点，创2月4日来最大单日跌幅。恒生国企指数 跌0.8%。
腾讯控股 大跌3.1%，其他科技类股亦下挫。联想集团 跌4.5%。
中国石化 跳升9.2%，该公司表明将寻求出售油品销售业务最多30%股权，此举受到投资者欢迎。 (完)
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
* E-迷你标普500指数期货持平，美国原油期货跌0.2%，10年期美国公债收益率升1个基点至2.295%，日股日经指数涨0.4%
路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。