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货币新闻 | 2014年 2月 21日 星期五 16:24 BJT

香港股市：反弹收高，但受中国忧虑制肘

路透香港2月21日 - 香港恒生指数周五反弹，受腾讯控股 劲扬2.8%带动，连续第二周收高。下周将迎来一系列企业财报出炉。

恒生指数 收涨0.8%，报22,568.2点，周四创下两周多来最大单日跌幅。该股指本周收高1.2%，且已自2月5日低位累计上扬逾6%。
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