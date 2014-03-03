版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:12 BJT

香港股市：下挫1.5%并创一个月最大单日跌幅，高鑫零售跳涨

路透香港3月3日 - 香港股市周一录得一个月最大单日跌幅，风险较高板块受创最重，因俄罗斯出兵乌克兰之后，油价跳涨。

恒生指数 收跌1.5%，报22,500.7点，创2月4日以来最大单日跌幅。恒生国企指数 下跌1.4%。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐