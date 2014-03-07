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货币新闻 | 2014年 3月 7日 星期五 16:27 BJT

香港股市：中石化表现强劲，提振国企指数削减周度跌幅

该举措被视为是国企股权改革的首个具体信号。中石化董事长傅成玉周四对央视表示，拟进行的股权出售可能会有国际民间投资者参与。

中石化H股 日内跳涨4.6%，本周上涨2.5%，并触及2013年2月以来最高收盘位。(完)
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