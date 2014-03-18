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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 16:18 BJT

香港股市：收高，受腾讯控股和力宝涨势提振

路透香港3月18日 - 香港股市周二收高，权重股腾讯控股 领涨，但投资者态度谨慎，因对中国今年经济增速仍有疑虑。

恒生指数 收盘上涨0.5%至21,583.5点，此前曾连跌四日。恒生国企指数 收高0.1%。

互联网巨擎腾讯控股上涨5.8%，创1月29日来最大单日涨幅。

力宝 最高飙升41%至六年高位，此前宣布韩国政府已初步批准公司与美国赌业集团Caesars Entertainment Corporation在当地兴建综合度假项目之计划 。(完)
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