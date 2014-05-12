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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 16:29 BJT

香港股市：恒指上升1.8%创七周来最大单日涨幅，腾讯领涨

路透香港5月12日 - 香港股市周一录得七周来最大单日涨幅，受当地地产商涨势提振，因外界猜测政府可能放松印花税规则。

恒生指数 收高1.8%至22,261点，创3月24日来最佳单日表现。恒生国企指数 上升1.5%。

腾讯 领涨，跳涨逾5%，公司周三将公布首季财报。

地产股飙升，长江实业 和恒基地产 均大涨4.1%。

分析师和当地媒体表示，放宽双倍印花税规定可能利好地产商。香港政府此前推出双倍印花税以抑制房地产泡沫。(完)
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