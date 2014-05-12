香港股市：恒指上升1.8%创七周来最大单日涨幅，腾讯领涨

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透香港5月12日 - 香港股市周一录得七周来最大单日涨幅，受当地地产商涨势提振，因外界猜测政府可能放松印花税规则。
恒生指数 收高1.8%至22,261点，创3月24日来最佳单日表现。恒生国企指数 上升1.5%。
腾讯 领涨，跳涨逾5%，公司周三将公布首季财报。
地产股飙升，长江实业 和恒基地产 均大涨4.1%。
分析师和当地媒体表示，放宽双倍印花税规定可能利好地产商。香港政府此前推出双倍印花税以抑制房地产泡沫。(完)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。