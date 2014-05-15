香港股市：创近一个月收盘高位，受腾讯跳涨提振

路透香港5月15日 - 香港股市周四升至近一个月收盘高位，受科技权重股腾讯跳涨提振。腾讯公布的财报好于预期，并宣布股票拆分方案。

腾讯 跳升5.8%，此前公布的第一季业绩好于预期，且公司股东大会已同意普通股一拆五的拆细方案。