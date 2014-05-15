香港股市：创近一个月收盘高位，受腾讯跳涨提振

新兴汇市：土耳其里拉兑美元回吐公投之后录得的部分涨幅
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透香港5月15日 - 香港股市周四升至近一个月收盘高位，受科技权重股腾讯跳涨提振。腾讯公布的财报好于预期，并宣布股票拆分方案。
恒生指数 收高0.7%至22,730.86点，创4月17日来最高收位。
恒生国企指数 收低0.2%。
腾讯 跳升5.8%，此前公布的第一季业绩好于预期，且公司股东大会已同意普通股一拆五的拆细方案。
能源和电信类股拖累H股，中国电信 跌2.7%，中国石化 下挫1.1%。(完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一稍早报3.67，回吐部分海外市场的涨幅，此前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)在修宪公投中险胜，获得强大权力。
路透东京4月17日 - 原油期货价格周一下跌，复活节假日后市场交投清淡，有迹象显示美国继续增加原油产量，这将破坏石油输出国组织(OPEC)支持油价的努力，市场还在消化朝鲜(北韩)周日导弹试射以失败告终的消息。
路透东京4月17日 - 日本股市周一在淡静且震荡的交投中小涨，因值复活节假期，场内缺乏海外投资者，而散户投资者则买入中小盘股。