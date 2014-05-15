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货币新闻 | 2014年 5月 15日 星期四 16:16 BJT

香港股市：创近一个月收盘高位，受腾讯跳涨提振

路透香港5月15日 - 香港股市周四升至近一个月收盘高位，受科技权重股腾讯跳涨提振。腾讯公布的财报好于预期，并宣布股票拆分方案。

恒生指数 收高0.7%至22,730.86点，创4月17日来最高收位。

恒生国企指数 收低0.2%。

腾讯 跳升5.8%，此前公布的第一季业绩好于预期，且公司股东大会已同意普通股一拆五的拆细方案。

能源和电信类股拖累H股，中国电信 跌2.7%，中国石化 下挫1.1%。(完)
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