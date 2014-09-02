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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 16:22 BJT

香港股市：收平盘，受内地市场提振

汇丰控股 跌0.5%。英国最知名的基金经理之一Neil Woodford称，他已经售出其基金持有的汇丰控股股权，称是因为担心汇丰受到若干行业调查的潜在影响。

中国建材 跳涨逾4%，此前瑞士信贷将其评级从“中性”上调至“表现优于大盘”。(完)
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