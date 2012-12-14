香港股市: 创逾16个月最高收位,受内地股市大涨激励

港股市场表现连续第二周不及内地市场.沪深300指数及沪综指为2012 年年中以来首度收在100日移动均线上方,这种优势可能延续到今年年底, 因基金经理面临追涨的压力. 了解情况的政府消息人士周四称,中国领导人将在周末召开年度决策会 议,规划2013年经济蓝图. 平安保险 跳涨3.6%,在恒生指数成分股中表现居前.其他中 国成长敏感类股亦大涨. 龙源电力 暴跌5.4%至5.23港元,位于公司配售新股价格区间 上方.该公司拟配售新H股筹资29亿港元,主要用于风电及太阳能发电项目. (完)