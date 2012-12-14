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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 16:34 BJT

香港股市: 创逾16个月最高收位,受内地股市大涨激励

港股市场表现连续第二周不及内地市场.沪深300指数及沪综指为2012
年年中以来首度收在100日移动均线上方,这种优势可能延续到今年年底,
因基金经理面临追涨的压力.

   了解情况的政府消息人士周四称,中国领导人将在周末召开年度决策会
议,规划2013年经济蓝图.

    平安保险 跳涨3.6%,在恒生指数成分股中表现居前.其他中
国成长敏感类股亦大涨.

    龙源电力 暴跌5.4%至5.23港元,位于公司配售新股价格区间
上方.该公司拟配售新H股筹资29亿港元,主要用于风电及太阳能发电项目.
 (完)

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