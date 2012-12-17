香港股市: 获利了结打击恒指收跌0.4%,脱离上周五的16个月高点

中国2012年中央经济工作会议周日在中共中央总书记习近平的主持下召开,新华社报道称,明年在深化改革 促进长期增长的同时,将继续推行稳健的经济政策,这为应对全球外部风险留下回旋空间. 中资地产股股价集体跳水,因新华社报道称,中国将继续实施对房地产业的调控.中国海外 跌1.3% ,将2012年的涨幅削减至80.7%.今年多数中资地产股的表现优于港股. 亚洲第三大保险商--友邦保险周一股份暂停交易,据一名消息人士对路透称,其主要股东美国国际集团(AIG )正配售高至65亿美元的友邦股份. (完)