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货币新闻 | 2012年 12月 17日 星期一 16:46 BJT

香港股市: 获利了结打击恒指收跌0.4%,脱离上周五的16个月高点

中国2012年中央经济工作会议周日在中共中央总书记习近平的主持下召开,新华社报道称,明年在深化改革
促进长期增长的同时,将继续推行稳健的经济政策,这为应对全球外部风险留下回旋空间. 
    
    中资地产股股价集体跳水,因新华社报道称,中国将继续实施对房地产业的调控.中国海外 跌1.3%
,将2012年的涨幅削减至80.7%.今年多数中资地产股的表现优于港股.
    
    亚洲第三大保险商--友邦保险周一股份暂停交易,据一名消息人士对路透称,其主要股东美国国际集团(AIG
)正配售高至65亿美元的友邦股份. (完)

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