香港股市:收高,美国财政谈判进展及中国利好政策提振人气

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
今年迄今恒指已经上涨22.7%,重要技术阻力位料在22,800点附近,该水平为去年7-8月期 间触及的高点. 中国国家发展和改革委员会主任张平周二指出,明年要力争在重要领域的改革取得新突 破,稳步推进资源性产品为重点的价格改革.发改委网站刊登的新闻稿援引他的话称,明年完 善成品油价格形成机制,实施重点电煤与市场煤价格并轨,推进天然气价格改革,完善居民阶 梯电价政策. 该消息提振中国神华能源 跳涨3.2%,中石化 也攀升1.7%. 不过,大型衣履零售商--思捷环球 逆势大跌4.5%,至11月14日以来最低,该公司 周二发布获利预警称,因10月后业绩较差,至2012年12月31日止的中期净利将出现净损.[ID:n L4S09S38S](完)
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)