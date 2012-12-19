香港股市:收高,美国财政谈判进展及中国利好政策提振人气

今年迄今恒指已经上涨22.7%,重要技术阻力位料在22,800点附近,该水平为去年7-8月期 间触及的高点. 中国国家发展和改革委员会主任张平周二指出,明年要力争在重要领域的改革取得新突 破,稳步推进资源性产品为重点的价格改革.发改委网站刊登的新闻稿援引他的话称,明年完 善成品油价格形成机制,实施重点电煤与市场煤价格并轨,推进天然气价格改革,完善居民阶 梯电价政策. 该消息提振中国神华能源 跳涨3.2%,中石化 也攀升1.7%. 不过,大型衣履零售商--思捷环球 逆势大跌4.5%,至11月14日以来最低,该公司 周二发布获利预警称,因10月后业绩较差,至2012年12月31日止的中期净利将出现净损.[ID:n L4S09S38S](完)