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货币新闻 | 2012年 12月 21日 星期五 16:34 BJT

香港股市: 恒生指数收低0.7%,中止周线连四涨

内地股市方面,沪深300指数 周五下跌0.5%,至2,372点,但全周上涨0.7%.沪综指 周五下跌0.7%,但全周上涨0.1%.

恒生指数周五创12月3日以来最大跌幅,脱离去年8月以来高位.下周涨势可能在22,800点附近技术面阻力位受限.

中资银行及大型能源股为拖累恒指主要原因.中国工商银行 及中煤能源 各挫跌逾2%.

大盘成交偏低,加上防御类走强,显示市场避险气氛升高.下周香港市场将从周一中午休市,周四恢复交易.

安踏体育 跳涨3%,至6.54港元,此前瑞银集团调升安踏目标价至7.50港元.(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

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