香港股市: 恒生指数收低0.7%,中止周线连四涨

企业并购：标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝，打造欧洲第二大汽车巨头
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
内地股市方面,沪深300指数 周五下跌0.5%,至2,372点,但全周上涨0.7%.沪综指 周五下跌0.7%,但全周上涨0.1%.
恒生指数周五创12月3日以来最大跌幅,脱离去年8月以来高位.下周涨势可能在22,800点附近技术面阻力位受限.
中资银行及大型能源股为拖累恒指主要原因.中国工商银行 及中煤能源 各挫跌逾2%.
大盘成交偏低,加上防御类走强,显示市场避险气氛升高.下周香港市场将从周一中午休市,周四恢复交易.
安踏体育 跳涨3%,至6.54港元,此前瑞银集团调升安踏目标价至7.50港元.(完) (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团周一将宣布一项交易，从通用汽车手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。