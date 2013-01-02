香港股市:恒指收涨2.9%,收于19个月高位

《台湾重要政经日程》--4月14日-10月10日
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恒指升穿位于约22,800点的技术阻力位,此水准在过去两周的多数时间内限制了股指的涨势.成交量创12月18日来最高.
对经济成长敏感,且在2012年给股指造成最大拖累的中资金属生产商和运动品牌类股,日内百分比涨幅居前.中信泰富 大涨11.4%,李宁 涨11.9%,安踏体育 亦攀升8%,成交均巨大.
中资金融类股给股指构成的提振作用居前.周二数据显示,中国12月官方制造业数据持稳,持平于11月的七个月高点.
澳门博彩类股扩大涨势,之前澳门政府公布12月博彩收入创纪录高位.金沙中国 涨5.3%,永利澳门 涨2.9%. (完)
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路透北京4月14日 - 新华社周四晚报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。
* 韩元下滑，因与朝鲜之间的紧张局势加剧 * 受假日因素影响市场交投清淡 * 特朗普言论继续令美元和美国公债收益率承压 路透东京4月14日 - 美元周五整理跌势，本周料将录得跌幅，因地缘政治紧张局势给避险货币日圆带来支撑。 美元指数日内持平，但本周累计下跌0.6%。