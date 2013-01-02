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货币新闻 | 2013年 1月 2日 星期三 16:38 BJT

香港股市:恒指收涨2.9%,收于19个月高位

恒指升穿位于约22,800点的技术阻力位,此水准在过去两周的多数时间内限制了股指的涨势.成交量创12月18日来最高.

对经济成长敏感,且在2012年给股指造成最大拖累的中资金属生产商和运动品牌类股,日内百分比涨幅居前.中信泰富 大涨11.4%,李宁 涨11.9%,安踏体育 亦攀升8%,成交均巨大.

中资金融类股给股指构成的提振作用居前.周二数据显示,中国12月官方制造业数据持稳,持平于11月的七个月高点.

澳门博彩类股扩大涨势,之前澳门政府公布12月博彩收入创纪录高位.金沙中国 涨5.3%,永利澳门 涨2.9%. (完)
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