香港股市: 恒指收高0.4%,再创19个月新高

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
中资地产股走强,世茂房地产 2012年合同销售额较上一年激增50%,这进一步表明尽管内地限购令仍在实施之中,但需求保持旺盛.此外,汤森路透旗下IFR称,碧桂园 的债券融资获得投资者的不错买需,亦使中资地产商受到提振.世茂房地产跳涨9.6%,碧桂园也大涨6.3%.
在中国公布更多乐观经济数据之后,中国煤矿商追随亚洲市场的普遍涨势上扬,因投资者追高去年表现不佳的个股.官方数据显示,中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1,上月为55.6,增速为四个月来最快.
中煤能源 上涨1.5%,兖州煤业 收高2.5%.
中国电力企业跌幅居前,华能国际 跌2.6%,周三曾创下五年收盘高位;华润电力 由2008年6月以来的最高点下跌3.3%.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。