香港股市: 恒指收高0.4%,再创19个月新高

中资地产股走强,世茂房地产 2012年合同销售额较上一年激增50%,这进一步表明尽管内地限购令仍在实施之中,但需求保持旺盛.此外,汤森路透旗下IFR称,碧桂园 的债券融资获得投资者的不错买需,亦使中资地产商受到提振.世茂房地产跳涨9.6%,碧桂园也大涨6.3%.

在中国公布更多乐观经济数据之后,中国煤矿商追随亚洲市场的普遍涨势上扬,因投资者追高去年表现不佳的个股.官方数据显示,中国12月官方非制造业商务活动指数升至56.1,上月为55.6,增速为四个月来最快.

中煤能源 上涨1.5%,兖州煤业 收高2.5%.