香港股市: 收低0.3%,但仍取得六周来最佳单周表现

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
美联储的资产购买计划一直是越来越多的资金流入中国的主要原因之一,而这些资金给市场带来支撑.美联储对进一步扩大资产负债表规模持保留态度,或许会遏制资本流动,拖累恒生指数脱离19个月高位.
恒生国企指数本周录得近一年来单周最大涨幅.恒生指数本周亦创下11月23日止当周以来最佳单周表现.
中资非银行金融股及煤炭股跌幅居前,此前则因美国在最后一刻达成财政协议避免跌落财政悬崖,而在2013年头两个交易日内领涨.兖州煤业 自周四所及近八个月高位下滑0.9%.(完)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。