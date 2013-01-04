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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 16:30 BJT

香港股市: 收低0.3%,但仍取得六周来最佳单周表现

美联储的资产购买计划一直是越来越多的资金流入中国的主要原因之一,而这些资金给市场带来支撑.美联储对进一步扩大资产负债表规模持保留态度,或许会遏制资本流动,拖累恒生指数脱离19个月高位.

恒生国企指数本周录得近一年来单周最大涨幅.恒生指数本周亦创下11月23日止当周以来最佳单周表现.

中资非银行金融股及煤炭股跌幅居前,此前则因美国在最后一刻达成财政协议避免跌落财政悬崖,而在2013年头两个交易日内领涨.兖州煤业 自周四所及近八个月高位下滑0.9%.(完)

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