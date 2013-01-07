香港股市: 收盘近持平,中资地产股与资源股强势抵消防御类股疲弱

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
中资地产股延续新年伊始的强劲开端,部分波动性较大的个股录得较大涨幅,之前世茂房地产 成为最新一家在债市融资的地产股.这暗示中资地产企业不大可能通过股市融资,因开发商正在扩大存量满足回暖的需求,这预示股权不会受到稀释.
中资铁路股和其他公共交通类股上涨,之前中国国务院做出承诺,要促进发展环保型的城市交通系统.中国中铁 大涨2.8%.
中国煤炭股上涨,而电力股下跌,因市场预测近今年格外寒冷的天气可能导致煤炭需求增加,而高煤价可能打击电厂的利润.(完)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。