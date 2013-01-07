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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 16:37 BJT

香港股市: 收盘近持平,中资地产股与资源股强势抵消防御类股疲弱

中资地产股延续新年伊始的强劲开端,部分波动性较大的个股录得较大涨幅,之前世茂房地产 成为最新一家在债市融资的地产股.这暗示中资地产企业不大可能通过股市融资,因开发商正在扩大存量满足回暖的需求,这预示股权不会受到稀释.

中资铁路股和其他公共交通类股上涨,之前中国国务院做出承诺,要促进发展环保型的城市交通系统.中国中铁 大涨2.8%.

中国煤炭股上涨,而电力股下跌,因市场预测近今年格外寒冷的天气可能导致煤炭需求增加,而高煤价可能打击电厂的利润.(完)
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