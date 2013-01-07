香港股市: 收盘近持平,中资地产股与资源股强势抵消防御类股疲弱

中资地产股延续新年伊始的强劲开端,部分波动性较大的个股录得较大涨幅,之前世茂房地产 成为最新一家在债市融资的地产股.这暗示中资地产企业不大可能通过股市融资,因开发商正在扩大存量满足回暖的需求,这预示股权不会受到稀释.