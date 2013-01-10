香港股市: 收高创一周来最大单日涨幅,强劲中国贸易数据提供支撑

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.
运输和对增长敏感的矿业股涨幅居前,中国铝业 大涨6.5%,至10个月高点.
中国国航 、东方航空 和南方航空 的股价受到花旗分析师上调评级的提振,因预期它们的获利改善.花旗将东方航空H股评级由"中性"上调至"买入",且将其目标价上调近40%,该公司股价大涨8.2%.(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。