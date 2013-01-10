香港股市: 收高创一周来最大单日涨幅,强劲中国贸易数据提供支撑

中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.

运输和对增长敏感的矿业股涨幅居前,中国铝业 大涨6.5%,至10个月高点.