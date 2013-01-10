版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 10日 星期四 16:36 BJT

香港股市: 收高创一周来最大单日涨幅,强劲中国贸易数据提供支撑

中国海关稍早公布,12月出口同比增长14.1%,进口同比增长6%,分别创下七个月高位和六个月高位,且远远超越路透调查预估中值4%和3%,当月贸易顺差则扩大至316.2亿美元.

运输和对增长敏感的矿业股涨幅居前,中国铝业 大涨6.5%,至10个月高点.

中国国航 、东方航空 和南方航空 的股价受到花旗分析师上调评级的提振,因预期它们的获利改善.花旗将东方航空H股评级由"中性"上调至"买入",且将其目标价上调近40%,该公司股价大涨8.2%.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐