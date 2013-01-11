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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 16:34 BJT

香港股市: 收低,中国通胀数据引发获利了结卖压

中国12月CPI同比上涨2.5%,涨幅创七个月高位,高于路透分析师预估的2.3%,降低了政策宽松的空间.

通胀数据加速中资地产股及券商股的跌势.其他在周四因中国出口数据亮眼而获提振的成长概念股,周五跌幅亦居前.

中信证券 下跌2.1%,此前上海证券报报导称,中国证监会对东吴证券 首次公开发行股票项目(IPO)中相关主体的责任进行了核查,对发行人东吴证券、保荐机构中信证券分别采取了出具警示函的监管措施.(完)
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