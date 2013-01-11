香港股市: 收低,中国通胀数据引发获利了结卖压

中国12月CPI同比上涨2.5%,涨幅创七个月高位,高于路透分析师预估的2.3%,降低了政策宽松的空间.

通胀数据加速中资地产股及券商股的跌势.其他在周四因中国出口数据亮眼而获提振的成长概念股,周五跌幅亦居前.