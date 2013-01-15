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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:49 BJT

香港股市: 恒指微幅收低,中国太平保险逆势升高

中国太平保险控股有限公司 劲升6.2%,之前该公司称考虑从母公司手中再收购太平人寿25%股份.太平保险是以市值计中国第五大保险商.

环球消费品出口及物流集团--利丰 继续承压,因穆迪将该公司的评级展望调为负面,标准普尔也将该公司的"A-"评级置于信用观察名单,该公司股价一度跌至2011年8月以来最低,终场收低0.5%,报11.68港元.

投资者质疑利丰财测的可信度,之前该公司在分析师简布会刚两个月后就发布了获利下滑预警.(完)

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