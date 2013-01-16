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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 16:30 BJT

香港股市: 收低0.1%,投资者针对中资金融股了结获利

中国股市沪综指 与沪深300指数 均下跌0.7%,脱离6月初以来的高位.

投资者出脱中资金融股、铁路股与资源股等带动2013年强势开局的个股,转投一些消费类股.腾讯控股 跳涨3.5%,表现超越大盘.

香港地产股普遍走高,此前香港特首梁振英发表施政报告指出,解决房屋问题是本届政府的首要任务,政府将会通过增加供应和多方面物色土地储备,以应付长远的住屋需求.新鸿基地产 涨1.4%,新世界发展 涨0.3%.(完)
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