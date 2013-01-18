版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 18日 星期五 16:30 BJT

香港股市: 恒指收高1.1%,创2011年6月以来最高位

中资汽车类股表现优异,交易员引述本地媒体报导称,河南郑州市称未来采购新车时将优先考虑本国生产的车辆,以支持汽车产业.

周五的涨势帮助恒指在技术线型上弥补了2011年6月1日和2日之间的缺口.

中国周五公布2012年GDP同比增长7.8%,第四季度GDP同比增长7.9%,环比增长2.0%.无论是投资,工业,消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续. (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐