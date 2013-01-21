香港股市: 收盘微跌,中兴通讯因发布获利预警收跌1.4%

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
中资运输板块受到提振上涨,因中海集装箱运输股份有限公司(CSCL) 周五发出"盈喜",料2012年度业绩将转亏为盈,料净利为5.2亿元人民币,主要受惠市场改善,且出售旧箱录得特殊收益.
CSCL跳涨3.9%.此外内地媒体报道称,政府正在制定扶助运输行业的政策,今年上半年可能推出税收和其他金融支持措施.
中兴通讯下跌1.4%,该公司周日稍晚预计,去年全年亏损25-29亿元人民币.这意味着该公司第四季仍亏损8-12亿元.
而其竞争对手--全球第二大电信设备制造商及第六大手机厂商华为 2012年净利增长33%,扭转了2011年净利下滑的局面,这归功于新的电信项目及智能手机的销售. (完)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。