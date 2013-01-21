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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 16:27 BJT

香港股市: 收盘微跌,中兴通讯因发布获利预警收跌1.4%

中资运输板块受到提振上涨,因中海集装箱运输股份有限公司(CSCL) 周五发出"盈喜",料2012年度业绩将转亏为盈,料净利为5.2亿元人民币,主要受惠市场改善,且出售旧箱录得特殊收益.

CSCL跳涨3.9%.此外内地媒体报道称,政府正在制定扶助运输行业的政策,今年上半年可能推出税收和其他金融支持措施.

中兴通讯下跌1.4%,该公司周日稍晚预计,去年全年亏损25-29亿元人民币.这意味着该公司第四季仍亏损8-12亿元.

而其竞争对手--全球第二大电信设备制造商及第六大手机厂商华为 2012年净利增长33%,扭转了2011年净利下滑的局面,这归功于新的电信项目及智能手机的销售. (完)

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