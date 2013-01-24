版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 16:26 BJT

香港股市: 收盘微跌0.2%,苹果供应商类股挫跌

苹果财报连续第三季逊于预期,因为iPhone销售数量低于华尔街的估计.瑞声科技 大跌6%.

中国移动 收低2.2%至两个月低点,因为摩根大通分析师调降评等,从"中性"降为"减码",并预估中移动将首次出现获利较上年为衰退.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐