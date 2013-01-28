香港股市: 恒指四个交易日来首次收高,但仍未能冲破技术阻力位

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
中型中资银行带领该类股上扬,民生银行 跳升3.1%,建设银行 则升0.6%.
A股融资融券标的股票扩容的消息鼓舞投资人,拉抬中资券商类股.海通证券 攀升3.7%.
中国远洋 挫跌5.1%,该公司稍早称,预期2012年连续第二年呈现亏损.若该公司2013年不能转亏为盈,其A股将面临下市的命运.(完)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)