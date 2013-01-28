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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 16:35 BJT

香港股市: 恒指四个交易日来首次收高,但仍未能冲破技术阻力位

中型中资银行带领该类股上扬,民生银行 跳升3.1%,建设银行 则升0.6%.

A股融资融券标的股票扩容的消息鼓舞投资人,拉抬中资券商类股.海通证券 攀升3.7%.

中国远洋 挫跌5.1%,该公司稍早称,预期2012年连续第二年呈现亏损.若该公司2013年不能转亏为盈,其A股将面临下市的命运.(完)
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