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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 16:30 BJT

香港股市: 恒指收低0.1%,中国联通股价跳水

中国联通 股价下跌3%至一个月内最低,此前中国官方媒体报导称,政府数据显示市场可能越来越趋于饱和.

中国体育品牌李宁 跌14.7%,为2011年7月以来最差表现,此前该公司表示将发行最多达2.41亿美元可换股证券,为公司重整集资. (完)
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