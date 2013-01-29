香港股市: 恒指收低0.1%,受中国工商银行疲势拖累

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
周一市场收盘后,高盛拟以每股5.77港元的价格出售中国工商银行 股份,较当日收盘价5.95港元折让3%.周二工行股价下滑2.2%至5.82港元,显示售股需求良好,因股价跌幅小于3%.
具有贝恩资本(Bain Capital)背景的国美电器 上涨1.1%,尽管此前这家中国第二大家电零售商在周一晚间表示,预计去年可能录得亏损,部分因为电子商务业务不能赢利.
中型中资银行股再度表现强劲,此前大陆媒体报导称,随着利率日趋自由浮动,中国银行业监管机构可能放松对存贷比限制以改善风险控制.短期内规模较小的银行将从中受益更多.(完)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。