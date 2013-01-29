版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 16:37 BJT

香港股市: 恒指收低0.1%,受中国工商银行疲势拖累

周一市场收盘后,高盛拟以每股5.77港元的价格出售中国工商银行 股份,较当日收盘价5.95港元折让3%.周二工行股价下滑2.2%至5.82港元,显示售股需求良好,因股价跌幅小于3%.

具有贝恩资本(Bain Capital)背景的国美电器 上涨1.1%,尽管此前这家中国第二大家电零售商在周一晚间表示,预计去年可能录得亏损,部分因为电子商务业务不能赢利.

中型中资银行股再度表现强劲,此前大陆媒体报导称,随着利率日趋自由浮动,中国银行业监管机构可能放松对存贷比限制以改善风险控制.短期内规模较小的银行将从中受益更多.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐