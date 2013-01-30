版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 16:30 BJT

香港股市: 创2011年4月27日以来最高收位,中资股走强推升大盘

周三的涨势提振恒生指数收逾2011年5月31日所及高点,该水准自1月中以来一直是强劲技术阻力位.

中国铁建 跳涨3.9%,此前中国证券报报导称,2013年铁道部计划安排车辆购置投资1,170亿元人民币,高于去年的1,082亿元.

中兴通讯 扭转盘中温和下跌的局面,尾盘收高1.7%.之前中兴通讯一位高管表示,公司有信心在2013年实现智能手机出货量超越先前预期的5,000万部.

中国联想 跌2.7%,脱离周二触及的逾五年收盘高位.该公司将于今日稍晚公布业绩.不过该股在1月已经上扬18%,2012年跳涨36%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐