香港股市: 创2011年4月27日以来最高收位,中资股走强推升大盘

欧洲汇市：英镑料录得四周来首个周线跌幅，投资者关注产出数据
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
周三的涨势提振恒生指数收逾2011年5月31日所及高点,该水准自1月中以来一直是强劲技术阻力位.
中国铁建 跳涨3.9%,此前中国证券报报导称,2013年铁道部计划安排车辆购置投资1,170亿元人民币,高于去年的1,082亿元.
中兴通讯 扭转盘中温和下跌的局面,尾盘收高1.7%.之前中兴通讯一位高管表示,公司有信心在2013年实现智能手机出货量超越先前预期的5,000万部.
中国联想 跌2.7%,脱离周二触及的逾五年收盘高位.该公司将于今日稍晚公布业绩.不过该股在1月已经上扬18%,2012年跳涨36%.(完)
路透伦敦4月7日 - 英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者等待能为英国经济成长前景提供重要线索的经济数据出炉，英国已经开启退欧进程。
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190