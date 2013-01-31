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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 16:36 BJT

香港股市: 恒生指数收低脱离高位,但月线连五涨

恒生指数1月连续第五个月上涨,持续时间追平了2009年3-7月的一波涨势,并且也是2007年3-10月连涨八个月后,最长的一波涨势.

中国钢铁和船运企业大幅下挫,因发布业绩预警.中国钢铁工业协会(CISA)周四表示,其成员企业公布的2012年利润下降98%至16亿元人民币.其成员包括中国70多家大型钢厂.

亨得利 逆转盘中跌势收高0.7%,之前公司重申其业务运营没有重大变化.周三该股大跌13%,因有媒体对其业务提出质疑.

周五0100GMT中国将公布1月官方采购经理人指数,可能显示中国制造业增速创下九个月来最快.目前14位受访的分析师给出的预估中值为50.9.12月时为50.6.(完)

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