香港股市: 恒生指数近收平盘,但仍录得周涨幅

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
中国地产股普遍走软,此前中国证券报引述权威人士称,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市来说,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.具体调控政策工具会重点考虑房贷政策及房产税之外的其他税收政策. 此外,中国指数研究院最新公布数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.
永利澳门 下跌2.3%,表现逊于其它澳门博彩类股,因其母公司的季度财报未能令人印象深刻.且有数据显示,澳门博彩业收入按年增长7.3%,幅度低于预期,亦进一步加大该股跌势.
今日大盘低开,之前公布的1月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,低于路透调查预估中值50.9.汇丰1月中国制造业PMI终值则跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,高于初值51.9.两项数据均显示中国1月制造业生产上升,只是速度迥然不同,反映出制造业活动复苏并不均衡. (完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股一周展望 纽约证交所最活跃个股
美股盘前/盘后 Nasdaq最活跃个股
美股ADR收盘报导 纽约证交所涨幅居前个股
美股业绩公布日程 纽约证交所跌幅居前个股
股市新闻 Nasdaq涨幅居前个股
美股盘中英文报导 Nasdaq跌幅居前个股
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 中港台企业ADR报价一览表 (编译 石冠兰/郑茵 审校 王洋/侯向明)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。