香港股市: 恒生指数近收平盘,但仍录得周涨幅

中国地产股普遍走软,此前中国证券报引述权威人士称,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市来说,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.具体调控政策工具会重点考虑房贷政策及房产税之外的其他税收政策. 此外,中国指数研究院最新公布数据显示,1月百城新建住宅均价同比继上月转跌为升后延续涨势,环比则八连涨且涨幅进一步扩大,房价上涨城市个数亦较前月增加.

永利澳门 下跌2.3%,表现逊于其它澳门博彩类股,因其母公司的季度财报未能令人印象深刻.且有数据显示,澳门博彩业收入按年增长7.3%,幅度低于预期,亦进一步加大该股跌势.

今日大盘低开,之前公布的1月官方制造业采购经理人指数(PMI)微幅回落至50.4,较上月下降0.2个点,低于路透调查预估中值50.9.汇丰1月中国制造业PMI终值则跳升至52.3的两年高点,为连续第五个月回升,高于初值51.9.两项数据均显示中国1月制造业生产上升,只是速度迥然不同,反映出制造业活动复苏并不均衡. (完)

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