香港股市: 回吐早盘涨幅后收跌,中资保险类股颓势构成拖累

美国政经：两周休会期到来前，众议院未能达成医改协议
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
中国内地方面,沪深300指数 收高0.2%,至2,748点,为2011年11月以来最高收位.沪综指 收涨0.4%.
中国银行 上涨1%,至2011年6月以来最高收位.中国银行已由9月5日低点上涨近43%,相对强弱指标(RSI)升至2010年10月以来最严重超买水位.
平安保险 下跌2.8%,至68.90港元,盘中由升转跌,但仍高于汇丰出售平安持股的每股59港元水准.中国保监会周五发布公告称,同意中国平安保险 有关汇丰控股 向正大集团出售平安H股股权的申请. (完)
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路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
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0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，报每吨5,899.50美元，守住了较上日的2%涨幅。周末长假过后中国买家昨日已回归市场。