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货币新闻 | 2013年 2月 4日 星期一 16:19 BJT

香港股市: 回吐早盘涨幅后收跌,中资保险类股颓势构成拖累

中国内地方面,沪深300指数 收高0.2%,至2,748点,为2011年11月以来最高收位.沪综指 收涨0.4%.

中国银行 上涨1%,至2011年6月以来最高收位.中国银行已由9月5日低点上涨近43%,相对强弱指标(RSI)升至2010年10月以来最严重超买水位.

平安保险 下跌2.8%,至68.90港元,盘中由升转跌,但仍高于汇丰出售平安持股的每股59港元水准.中国保监会周五发布公告称,同意中国平安保险 有关汇丰控股 向正大集团出售平安H股股权的申请. (完)

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