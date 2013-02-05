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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 16:31 BJT

香港股市: 录得三个月最大单日跌幅,因中石化暴跌拖累大盘

中石化H股 大跌6.4%,创12月底以来最低收位,但仍高于每股8.45港元的配售价格,显示市场对28.5亿股配售新股的强劲需求.一知情消息人士表示,这些新股配售给约10家投资人,其中包括几家全球顶尖机构投资人及跨国基金管理公司.

香港地产股受创,因金管局总裁指出,可能会推出更多措施,为楼市降温.

中国铁建 跳涨3.2%,因中国证券报报导称,中国当局拟公布一项开发计划,建设120个开放口岸,这可能推动交通及能源管线等大量基础建设.(完)

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