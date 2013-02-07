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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 16:50 BJT

香港股市: 恒生指数收低0.3%,中国金融股遭获利了结

中国人民银行周三发布了2012年四季度货币政策报告,表达了其对未来国内通胀压力的警惕. 这标志着央行将重点由此前的支持经济增长转向物价.

中国民生银行 大跌5.2%.截至周三,民生股价已经由去年9月低点增长一倍多,因中国经济复苏迹象和低估值刺激买兴.

中国铝业 跌近2.8%,因恒生指数公司宣布自3月4日起将该公司剔除恒指,并由联想 取代.重新获选的联想股价大涨5.2%.

中国将在周五公布1月通胀和贸易数据.接受路透调查的25家机构预测中值显示,1月出口同比增速为17%,高于上月的14.1%;进口增速则为23.3%,亦高于上月的6%;贸易顺差预计为220亿美元,上月为316.2亿美元.

路透综合17家机构预测中值结果显示,受去年春节落在1月导致CPI基数较高影响,2013年1月中国CPI同比涨幅料出现暂时回调,降至2%;但2月将大幅回升,从3月开始才能趋于正常.中国已经进入新一轮物价上涨周期的初期. (完)
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