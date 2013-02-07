香港股市: 恒生指数收低0.3%,中国金融股遭获利了结

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
中国人民银行周三发布了2012年四季度货币政策报告,表达了其对未来国内通胀压力的警惕. 这标志着央行将重点由此前的支持经济增长转向物价.
中国民生银行 大跌5.2%.截至周三,民生股价已经由去年9月低点增长一倍多,因中国经济复苏迹象和低估值刺激买兴.
中国铝业 跌近2.8%,因恒生指数公司宣布自3月4日起将该公司剔除恒指,并由联想 取代.重新获选的联想股价大涨5.2%.
中国将在周五公布1月通胀和贸易数据.接受路透调查的25家机构预测中值显示,1月出口同比增速为17%,高于上月的14.1%;进口增速则为23.3%,亦高于上月的6%;贸易顺差预计为220亿美元,上月为316.2亿美元.
路透综合17家机构预测中值结果显示,受去年春节落在1月导致CPI基数较高影响,2013年1月中国CPI同比涨幅料出现暂时回调,降至2%;但2月将大幅回升,从3月开始才能趋于正常.中国已经进入新一轮物价上涨周期的初期. (完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币