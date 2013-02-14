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货币新闻 | 2013年 2月 14日 星期四 16:36 BJT

香港股市: 蛇年首交易日恒指收高0.9%,中资地产股劲扬

中资地产股上涨,政府可能出台抑制地产市场新措施的忧虑减缓.中国海外发展 收高2.5%,上周四收于三个月低点.华润置地 收高3.3%.

澳门博彩股上涨,因为数据显示本周到访澳门的中国旅客数量创记录新高.金沙中国 收高2.2%,银河娱乐 跳涨3%.(完)

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