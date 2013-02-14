香港股市: 蛇年首交易日恒指收高0.9%,中资地产股劲扬

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
中资地产股上涨,政府可能出台抑制地产市场新措施的忧虑减缓.中国海外发展 收高2.5%,上周四收于三个月低点.华润置地 收高3.3%.
澳门博彩股上涨,因为数据显示本周到访澳门的中国旅客数量创记录新高.金沙中国 收高2.2%,银河娱乐 跳涨3%.(完)
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路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f