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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 16:44 BJT

香港股市: 收盘小涨,受地产和金融股压抑

香港地产股下跌,因节日期间楼市销售强劲,引发对政府可能出台新一轮限制措施的担忧.香港地产商九龙仓 收跌0.7%,新鸿基地产 跌0.4%,长江实业 跌0.3%.

中资地产股连续第二日上涨,因内地主要地产商1月销售强劲.中国海外 上涨1.6%,华润置地 攀升2.1%.

吉利汽车控股 大涨7.7%,至2010年11月以来最高,该公司1月汽车销售较上年同期飙升67%.(完)
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