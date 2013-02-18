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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 16:32 BJT

香港股市: 收跌0.3%,受内地股市下挫拖累

香港投资者内地股市走软的迹象做出反应,中资保险和银行股表现疲弱.工商银行 跌0.7%,中国银行 跌0.3%.

能源股多数下跌,因中国经济复苏未能推高煤炭价格.中煤能源 下挫2%,中国神华能源 也下跌1.8%.(完)
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