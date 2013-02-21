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货币新闻 | 2013年 2月 21日 星期四 16:28 BJT

香港股市: 收跌1.7%,货币紧缩与地产调控担忧打击金融与地产股

地产板块遭到打压,周三中国国务院强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.长江实业 跌2.4%,新鸿基地产 和新世界发展 分别下跌1.5%和2.5%.

中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 一度下跌18%,此前该公司称,2012年净利将"轻微增长",位于分析师预估区间的较低端.百丽国际收低16.8%至2012年11月以来的最低收盘位,周三曾收在纪录高位.(完)
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