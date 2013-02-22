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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 16:33 BJT

香港股市: 恒指收低0.5%,周跌幅2.8%为去年11月中以来最大

在企业财报密集出炉前,一些投资者选择观望.

投资人对中国消费类股仍然警惕.鞋履零售商百丽国际 进一步大跌5.4%,昨日重挫16.8%,因其2012年利润预估低于市场预期.

化妆品零售商卓悦控股 上涨2%至四周高位,此前其公布本月春节期间零售额同比增长29%,同店销售增长38%.(完)

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