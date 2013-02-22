香港股市: 恒指收低0.5%,周跌幅2.8%为去年11月中以来最大

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
在企业财报密集出炉前,一些投资者选择观望.
投资人对中国消费类股仍然警惕.鞋履零售商百丽国际 进一步大跌5.4%,昨日重挫16.8%,因其2012年利润预估低于市场预期.
化妆品零售商卓悦控股 上涨2%至四周高位,此前其公布本月春节期间零售额同比增长29%,同店销售增长38%.(完)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。
--据彭博社报导，周大福珠宝以5.53亿港元从苏富比投得一颗59.6卡的粉红色巨钻“粉红之星”，打破全球所有单一宝石的竞投价格纪录。