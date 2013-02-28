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货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 16:30 BJT

香港股市: 恒指收高2%创两个月来最大单日涨幅,但本月下跌3%

港股两大股指周四均录得1月2日以来最佳单日表现,但2月跌幅也都是2012年5月以来最差表现.

澳门博彩运营商澳博控股 股价跳水3.7%,此前该公司公布的2012年净利增幅低于市场预期,引发包括美银美林在内的券商降评.

中资地产股跳涨,此前以营收计名列最大地产开发商的深万科 周三公布2012年财报超越预期.(完)
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