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货币新闻 | 2013年 7月 9日 星期二 16:19 BJT

香港股市：缩量收高0.5%，受友邦保险升势支撑

路透香港7月9日 - 香港股市周二在清淡交投中温和上涨，亚洲保险业巨头友邦保险 的升势抵消了中资煤矿股和澳门博彩股下跌的拖累。

恒生指数 收高0.5%，报20,683点。恒生国企指数 跌0.1%。

中国6月通胀虽略高于预期但仍温和，PPI持续低迷 ，并未对市场产生明显影响.

中国6月贸易数据将于本周三公布，二季度GDP，以及投资、工业和消费数据下周一(15日)公布。(完)

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