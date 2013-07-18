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货币新闻 | 2013年 7月 18日 星期四 16:20 BJT

香港股市：恒指小跌，中资水泥板块下挫

路透香港7月18日 - 香港股市周四收低，为四个交易日来首见，但仍守在近期区间内，因投资者转入中资煤炭类股，抵消中国地产和金融类股的疲态。

恒生指数 收跌0.1%，至21,345.2点，恒生国企指数 上涨0.1%。

山水水泥 和金隅股份 下挫，周三晚间两公司发布获利下滑预警。上周有另外三家水泥制造商则发出正面获利预估。(完)
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