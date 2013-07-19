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货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 17:08 BJT

更正-香港股市：收盘近持平，周成交量创今年第二低位

(更正：因译文有误，第二段应为，“恒生国企指数下跌0.5%”，非恒生国企指数“上涨跌0.5%”)

路透香港7月19日 - 香港股市周五走势困顿，终场近收于平盘，周成交量为今年以来第二低位，投资者买进一些前期下跌的原材料类股，抛出中资银行和地产类股。

恒生指数 收高0.1%，至21,362.4点，恒生国企指数 跌0.5%。本周恒指和恒生国企指数分别收高0.4%和0.2%。

港股成交量约为62亿美元，约较20日平均水平低30%。本周成交总额创五个月来最低水平。(完)

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