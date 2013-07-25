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货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 16:20 BJT

香港股市：五个交易日来首次收低，受矿业股疲势拖累

路透香港7月25日 - 香港股市周四于五个交易日来首次收低，矿业股疲软，抵消了铁路相关个股的强势。此前中国政府承诺增加对铁路行业的投融资，提振铁路类股。

恒生指数 收低0.3%至21,901点，恒生国企指数 也收跌0.3%。市场清淡，总成交量比日均水平低约18%。

中国国务院常务会议周三决定进一步公平税负，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，并研究确定促进贸易便利化推动进出口稳定发展的措施，部署改革铁路投融资体制。 (完)
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