版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 16:14 BJT

香港股市：恒生指数收低0.3%，为五个交易日来首次下跌

路透香港9月4日 - 香港股市周三下跌，结束之前延续四日的升势，受中国建设银行 和中国旺旺 走软的拖累，这两档个股均遭股东大规模减持。

恒生指数 收低0.3%至22,326.2点，为五个交易日来首次下跌。恒生国企指数 下滑0.2%，周二收在6月6日来最高位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐