香港股市：由近八个月高点下跌，汇丰控股跌幅居前

中国经济：对外投资不容明修栈道暗度陈仓，严惩违规境外投资项目--新华
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透香港9月23日 - 香港股市周一收低，由近八个月高点下跌。大盘股汇丰控股 下跌1.9%，跌幅居前，因投资者在节日过后锁定利润。
港股恒生指数 收跌0.6%至23,371.5点，上周四创下2月4日以来最高收盘位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持刺激政策不变的提振。今日港股因台风上午休市，下午才恢复交易。
恒生国企指数 下跌0.5%。(完)
路透北京4月10日 - 中国官方媒体新华社周一报导称，中国经济企稳回升的基础尚不牢固，跨境资金流动压力仍然不小，有关部门应严肃查处违规境外投资项目，竭力追回已经转移的资产，对敢于以身试法的不法分子要严惩不贷。
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。