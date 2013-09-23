版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 23日 星期一 16:18 BJT

香港股市：由近八个月高点下跌，汇丰控股跌幅居前

路透香港9月23日 - 香港股市周一收低，由近八个月高点下跌。大盘股汇丰控股 下跌1.9%，跌幅居前，因投资者在节日过后锁定利润。

港股恒生指数 收跌0.6%至23,371.5点，上周四创下2月4日以来最高收盘位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持刺激政策不变的提振。今日港股因台风上午休市，下午才恢复交易。

恒生国企指数 下跌0.5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐