香港股市：恒指创下两周来最大单日涨幅，中国联通劲扬

国际油市：油价从一个月高位回落，交易员关注库欣库存和美国供应增加
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
虽然港股上涨，但成交不旺，较20日移动均值低约10%，不过这两个指数均削减周一的跌幅。
金沙中国 和银河娱乐 继国庆假日期间强劲开局之后，均创下纪录高点，此前公布的数据显示澳门9月博彩收入较上年同期跳涨21.4%。
中国联通 飙升8.4%，中国电信 亦大涨7.6%，交易商揣测内地当局可能要下调网间结算费。这将有利于这两家较小的运营商与中国移动 展开公平竞争，中国移动股价下跌0.7%。
中国电信的发言人称公司未收到任何通知，路透无法立即获得联通的置评。(完)
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。
Interfax为国际文传电讯社 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月12日 - 可可期货周三下跌，接近上日触及的四周低位，因巧克力糖果需求下降，损及市场人气，阿拉比卡咖啡和原糖期货也下跌。