香港股市：恒指创下两周来最大单日涨幅，中国联通劲扬

虽然港股上涨，但成交不旺，较20日移动均值低约10%，不过这两个指数均削减周一的跌幅。

金沙中国 和银河娱乐 继国庆假日期间强劲开局之后，均创下纪录高点，此前公布的数据显示澳门9月博彩收入较上年同期跳涨21.4%。

中国联通 飙升8.4%，中国电信 亦大涨7.6%，交易商揣测内地当局可能要下调网间结算费。这将有利于这两家较小的运营商与中国移动 展开公平竞争，中国移动股价下跌0.7%。