香港股市：恒指收低0.7%，新鸿基地产领跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港10月7日 - 香港股市周一下滑，新鸿基地产因忧虑需求疲弱而领跌，此前当地媒体报导称，新鸿基地产推出九龙站豪宅“天玺”部份剩余单位发售，为买家提供多项付款折扣优惠，以及回赠部份从价印花税和买家印花税，变相将楼价减价幅度达30%。
恒生指数 收低0.7%至22,974点，延续上周五跌幅。恒生国企指数 跌0.9%。
新鸿基地产 大跌2.6%，收于9月13日来最低水准。总体成交量疲弱，因美国预算僵局没有获得解决的迹象，投资者规避风险。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。