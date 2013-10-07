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货币新闻 | 2013年 10月 7日 星期一 16:13 BJT

香港股市：恒指收低0.7%，新鸿基地产领跌

路透香港10月7日 - 香港股市周一下滑，新鸿基地产因忧虑需求疲弱而领跌，此前当地媒体报导称，新鸿基地产推出九龙站豪宅“天玺”部份剩余单位发售，为买家提供多项付款折扣优惠，以及回赠部份从价印花税和买家印花税，变相将楼价减价幅度达30%。

恒生指数 收低0.7%至22,974点，延续上周五跌幅。恒生国企指数 跌0.9%。

新鸿基地产 大跌2.6%，收于9月13日来最低水准。总体成交量疲弱，因美国预算僵局没有获得解决的迹象，投资者规避风险。(完)
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